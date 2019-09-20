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  • 20.09.2019 17:11
  • Son Güncelleme: 20.09.2019 17:11

Sisi'ye karşı sokağa çıkma çağrısı!

Son dakika haberine göre 'da yolsuzlukla suçlanan Mısır Abdulfettah es-Sisi’yi etmek için halka sokaklara inme çağrısı yapıldı.

Darbeci Sisi'ye karşı sokağa çıkma çağrısı!

'da muhalefetin, Abdulfettah es-Sisi'yi etmek için sokağa inmesi bekleniyor. 'da yaşayan Mısırlı , Sisi'yi yolsuzlukla suçladıktan sonra halkı sokağa çağırdı. Mısır ordusunda 15 yıldır çalışan Ali, Sisi yönetiminin milyonlarca harcayarak saraylar, villalar ve oteller yaptırdığını sosyal medyada paylaştı.

Yerel kaynaklar, güvenlik güçlerinin önlemlerini alarak ülkenin büyük meydanlarda dağılarak onlarca kişiyi gözaltına aldığını, İttihadiye Sarayı'na giden yolları ve köprüleri kapattığını aktardı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Sisi'nin Birleşmiş Milletlerin () Genel Kurulu için 'a yapacağı ziyareti iptal edilebileceği öğrenildi.

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