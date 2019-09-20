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  • 20.09.2019 10:58
  • Son Güncelleme: 20.09.2019 11:02

'nde tehlikeli yakınlaşma! F-16'lar saatlerce takip etti

’ya ait keşif uçaklarının üzerindeki uçuşuna , ve Polonya'ya ait F-16’lar 7 saat boyunca eşlik edip Rus uçaklarını takip etti.

Baltık Denizi'nde tehlikeli yakınlaşma!

Rus Hava Kuvvetlerine ait uzun menzilli Tu-160 tipi 2 adet bombardıman uçakları 'ndeki serbest bölgede keşif uçuşu gerçekleştirdi.

Dün öğleden sonra Rus uçaklarının uçuşunun üstüne , ve Polonya uçakları da Baltık denizine doğru hareketlendi. F-16'lara daha sonra Finlandiya'ya ait F-18 tipi savaş uçağı dahil oldu. Ardından ise 'e ait JAS-39 Gripen tipi uçakları katıldı.

Baltık Denizi'nde Rus uçaklarının başlattığı uçuşlara toplam 5 ülkeden 5 ayrı savaş uçağı eşlik etmeye başladı.

F-16'LAR SAATLERCE TAKİP ETTİLER
, Rus uçaklarının Baltık Denizi üzerinde toplam 7 saatten fazla uçuş gerçekleştirdiğini diğer ülkelerin uçaklarının da Rus uçaklarını yakından takip ettiğini açıklayarak uçuşlara dair görüntüleri yayınladı.

Baltık Denizi'nde yapılan hararetli uçuşlarda ülke uçakları arasında herhangi bir it dalaşının gerçekleşmediği, Rus uçaklarının görevlerini tamamladıktan sonra üslerine geri döndüğü öğrenildi.

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