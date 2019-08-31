ABD'den FETÖ'cülere BM kalkanı

Türkiye'nin yaptığı tüm uyarılara rağmen Fettullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olan teröristleri iade etmek yerine ülkesinde barındıran sözde müttefikimiz ABD'nin ikiyüzlü tutumları devam ediyor.
TERÖRİSTLERE BM KALKANI
ABD'nin hangi ülkede olursa olsun FETÖ üyelerinin iadelerini engellemek için tamamına Birleşmiş Milletler (BM) mülteci belgesi verdirdiği ortaya çıktı.
FETÖ'nün Malezya sorumlusu Arif Komiş'e ait belge
Fettullahçı Terör Örgütü'nün Malezya sorumlusu Arif Komiş'e ait ortaya çıkan bu belge FETÖ'cü teröristlere kucak açan ABD'nin hem 15 Temmuz ile hem de FETÖ ile ne kadar ilişkili olduğuğunu gözler önüne serdi.
MALEZYA'DA FETÖ OPERASYONU
TERÖRİSTLERE BM KALKANI
ABD'nin hangi ülkede olursa olsun FETÖ üyelerinin iadelerini engellemek için tamamına Birleşmiş Milletler (BM) mülteci belgesi verdirdiği ortaya çıktı.
FETÖ'nün Malezya sorumlusu Arif Komiş'e ait belge
Fettullahçı Terör Örgütü'nün Malezya sorumlusu Arif Komiş'e ait ortaya çıkan bu belge FETÖ'cü teröristlere kucak açan ABD'nin hem 15 Temmuz ile hem de FETÖ ile ne kadar ilişkili olduğuğunu gözler önüne serdi.
MALEZYA'DA FETÖ OPERASYONU
Terör örgütü FETÖ'yle mücadele kapsamında operasyonlarına devam eden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), üst düzey bir FETÖ mensubunu daha yurt dışında yakaladı. FETÖ'nün Malezya sorumlusu Arif Komiş, MİT tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Malezya'dan Türkiye'ye getirilen Komiş, sorguya alındı. Komiş'in Malezya'daki FETÖ'yle bağlantılı Hibiskus İnternational School'da (uluslararası hibiskus okulları) yönetici pozisyonunda bulunduğu saptandı..
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