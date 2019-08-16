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  • 17.08.2019 00:45
  • Son Güncelleme: 17.08.2019 00:50

'te cami saldırganı suçunu kabul etti

'in şehrinde El-Nur Camisi’ne terör saldırısından dolayı gözaltında tutulan 21 yaşındaki , suçlamaları kabul etti.

Suçunu kabul etti

devlet televizyonu NRK'ye açıklama yapan Manshaus'un avukatı Unni , müvekkilinin konuşmaya karar verdiğini ve polisin sorularını yanıtladığını söyledi. Fries, Manshaus'un suçlamaları kabul ettiğini kaydetti.

Başkent Oslo'da hafta başında "cinayet" ve "terör saldırısı" suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan Manshaus, suçlamaları reddederek susma hakkını kullanmıştı.

Norveç gazetesi VG ise saldırganın öldürdüğü üvey kız kardeşinin, asıllı olduğunu ve küçükken evlatlık alındığını duyurdu.

Öte yandan camiye ziyaretçi akını devam ediyor. Saldırının duyulmasından sonra Norveç vatandaşlarının yanı sıra birçok siyasetçi ve aktivist camiyi ziyaret ederek çiçek bıraktı.

'da 10 Ağustos'ta silahlı bir kişi, El-Nur adlı camiye saldırı düzenlemiş, olayda bir kişi yaralanmış ve şüpheli gözaltına alınmıştı.

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