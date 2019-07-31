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  • 31.07.2019 23:32
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 23:32

’de savaş uçağı ’ne düştü

Donanması’na bağlı bir F / savaş uçağı, Kaliforniya eyaletinde bulunan 'ne düştü. ABD ’nin resmi Twitter sayfası olan ise arama kurtarma operasyonun devam ettiği bilgisini doğruladı.

Bu kez Ölüm Vadisi’ne düştü! Her yerde aranıyor
Donanması'na bağlı bir F / savaş uçağı, Kaliforniya eyaletine bağlı Inyo şehrinin batısında bulunan 'ne düştü. Yerel basın yakındaki Deniz Hava Silahları İstasyonu'ndan China Gölü bölgesine bir arama kurtarma helikopterinin gönderildiğini iddia etti. ABD 'nin resmi Twitter sayfası olan ise arama kurtarma operasyonun devam ettiği bilgisini doğruladı. Pilotun sağlık durumu hakkında ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.


Şubat ayında da, iki Süper Hornet savaş uçağı Ölüm Vadisi'nin güneyinde bulunan Deniz Piyadeleri Hava Sahası Savaş Merkezi olarak kabul edilen Twentynine Palms'a çarpmıştı. Öte yandan her iki uçak da güvenli bir şekilde iniş gerçekleştirmişti. Geçtiğimiz Aralık ayında gerçekleşen da ise, bir F / 8-18 uçağı 'daki KC-130 tankeriyle çarpışmış kazada 6 ABD'li denizci ölmüştü.

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