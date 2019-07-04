Geçtiğimiz günlerde silahsız bir Etiyopya asıllı Yahudi bir gencin İsrail polisi tarafından vurularak öldürülmesi, ülkedeki gerginliği had safhaya çıkardı.

İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Haim kentinde pazar günü, görevli olmayan bir polisin açtığı ateş sonucu 19 yaşındaki İsrail vatandaşı Solomon Tekah yaşamını yitirdi.

Ülke genelinde çıkan protesto gösterilerin en önemli adreslerinden biri olan başkent Tel Aviv'de protestocular, Azrieli Tower yakınlarındaki bir anayolu çift yönlü trafiğe kapattı.

GÖSTERİLERDE 47 POLİS YARALANDI

Yola barikat kuran ve lastik yakan göstericiler, yoldan geçmek isteyen bazı araçlara saldırdı. Bazı araçları da ateşe veren göstericiler, kapattıkları yollara kaldırım taşlarını yığdı.

Ülke genelinde düzenlenen gösterilerde 47 polis yaralandı, 60 gösterici de gözaltına alındı.​





ULTRA ORTADOKS YAHUDİLER İSRAİL BAYRAĞINI YAKTI

Daha önce İsrail ve dünyanın farklı kentlerinde İsrail devletine karşı yaptıkları eylemlerle sık sık kendilerinden söz ettiren Ultra Ortodoks Yahudiler de İsrail hükümetine tepki göstermeye başladı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda Ultra Ortodoks Yahudiler; İsrail devletinin Yahudileri temsil etmediğini, siyonist bir devlet olduğunu, kendileri için güvenli olmadığını belirterek İsrail bayrağını yaktı.

ULTRA ORTADOKS YAHUDİLER

İsrail nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Ultra-Ortodoks Yahudiler (Harediler), toplumun diğer kesimleriyle en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne çıkıyor.

Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan Haredilerin büyük çoğunluğu, "dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri" gerekçesiyle askere gitmeyi reddediyor. Harediler laik eğitim sistemini de kabul etmeyerek, sadece dini eğitim veren kendi okullarına devam ediyor.

İsrail'de bulunmalarının sebebini "Yahudi şeriatını öğrenmek ve yaşamak" olarak açıklayan Harediler, aralarından askere gitmeyi kabul eden kişilere tepki gösteriyor . Askerlik hizmetinin zorunlu olduğu ülkede Haredilerin bu tutumu, polisle sık sık gerilim ve arbede yaşamalarına sebep oluyor.

Yahudi toplumunun gelir seviyesi en düşük kesimini oluşturan Haredilerin çoğu, devletten maddi yardım alıyor ve çok çocuk yaptıkları için sayıları giderek artıyor.