İsrail'de polis şiddeti! Göstericileri yerlerde sürüklediler

Etiyopya asıllı 19 yaşındaki İsrail vatandaşı Solomon Tekah'ın polis kurşunuyla yaşamını yitirmesi nedeniyle İsrail'in çeşitli bölgelerinde ırkçılık karşıtı gösteriler düzenlendi.

Irkçılık karşıtı gösterilerin adreslerinden biri de başkent Tel Aviv'deki Menahim Begin Caddesi oldu. Bölgede toplanan bir grup gösterici ırkçılık karşıtı sloganlar atarken, Etiyopya asıllı Tekah'ın öldürülmesini protesto eden pankartlar taşıdı.