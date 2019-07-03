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  • 03.07.2019 22:17
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 22:17

İsrail'de polis şiddeti! Göstericileri yerlerde sürüklediler

Etiyopya asıllı 19 yaşındaki İsrail vatandaşı Solomon Tekah'ın polis kurşunuyla yaşamını yitirmesi nedeniyle İsrail’in farklı bölgelerinde ırkçılık karşıtı gösteriler düzenlendi. İsrail'deki ırkçılık karşıtı gösterilerde 10 eylemci gözaltına alındı.

İsrail'de polis şiddeti!

Etiyopya asıllı 19 yaşındaki İsrail vatandaşı Solomon Tekah'ın polis kurşunuyla yaşamını yitirmesi nedeniyle İsrail'in çeşitli bölgelerinde ırkçılık karşıtı gösteriler düzenlendi.

Irkçılık karşıtı gösterilerin adreslerinden biri de başkent Tel Aviv'deki Menahim Begin Caddesi oldu. Bölgede toplanan bir grup gösterici ırkçılık karşıtı sloganlar atarken, Etiyopya asıllı Tekah'ın öldürülmesini protesto eden pankartlar taşıdı.

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