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  • 25.06.2019 19:47
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 19:54

Avrupayı sarsan ! 12 can aldı

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi’nden (NHS) yapılan açıklamada, “Invasive Group A streptococcus” (iGAS) adlı nin ülkenin doğu kıyısındaki bölgesinde 12 kişinin ölümüne yol açtığı belirtildi.

Korkunç! 12 can aldı

Açıklamada, hapşırma, öpüşme ve deri temasıyla bulaştığı belirtilen nin, insanların boğazında ve derisinde herhangi bir semptoma yol açmadan uzun süre yaşadığı kaydedildi.

Bakterinin kaslara, kana veya akciğere ulaşması halinde ölümcül olduğu belirtilen açıklamada, ilki şubat ayında görülen bakteri vakasının mart ayında salgına dönüştüğü ve şu ana kadar 32 kişide teşhis edildiği ifade edildi.

ENGELLEMEK MÜMKÜN
Açıklamada, bakteriden etkilenenlerin çoğunluğunu kronik yaraları için tedavi gören yaşlıların oluşturduğu, ancak bakterinin bulaşma riskinin düşük olduğu aktarıldı. Açıklamada, antibiyotik tedavisine erken başlanması durumda bakterinin etkili bir biçimde engellenmesinin mümkün olduğu da vurgulandı.

Başkent 'nın kuzey doğusundaki 'de tedbir amacıyla yüzlerce kişiden örnekler alındığı ve antibiyotik tedavisine başlandığı kaydedildi.

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