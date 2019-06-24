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  • 25.06.2019 06:37
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 06:37

Son dakika haberi: 'te 14 'lı terörist öldürüldü

Savunma Bakanlığına bağlı Terörle Mücadele Güçleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'te ülkedeki askeri koalisyona bağlı savaş uçaklarının destek verdiği operasyonda üyesi 14 teröristin öldürüldüğü ve örgütün lider kadrosundan bir kişinin ele geçirildiği belirtildi.

Kerkük'te 14 DEAŞ'lı terörist öldürüldü

'ın vilayetinde 'a bağlı 14 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, Kerkük vilayetinin merkezindeki Vahde semtinde gerçekleşen operasyonun iki gün sürdüğü ve çok sayıda silah ve örgütsel dokümanın ele geçirildiği kaydedildi.

DEAŞ son zamanlarda ülkenin doğusundaki Diyala, kuzeydeki Kerkük ve Selahaddin kentlerinde sık sık terör saldırıları düzenliyordu.

yönetimi Aralık 2017'de ülke topraklarının DEAŞ terör örgütünün elinden kurtarıldığını duyurmuştu.

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