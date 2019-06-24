Irak'ın Kerkük vilayetinde DEAŞ'a bağlı 14 teröristin öldürüldüğü bildirildi.
Açıklamada, Kerkük vilayetinin merkezindeki Vahde semtinde gerçekleşen operasyonun iki gün sürdüğü ve çok sayıda silah ve örgütsel dokümanın ele geçirildiği kaydedildi.
DEAŞ son zamanlarda ülkenin doğusundaki Diyala, kuzeydeki Kerkük ve Selahaddin kentlerinde sık sık terör saldırıları düzenliyordu.
Bağdat yönetimi Aralık 2017'de ülke topraklarının DEAŞ terör örgütünün elinden kurtarıldığını duyurmuştu.
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