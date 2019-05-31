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Amazon'un 'su , saatte 1 milyon 712 bin dolar kazanıyor

Siz bu haberi okurken, Bezos tam 156 bin 734 euro kazandı.

'Amazon'gin!
Forbes'in yayımladığı milyarderler listesinde, ilginç detaylar ortaya çıktı. Dünyanın en zenginlerinin, saatlik kazançları, dudak uçuklattı. Buna göre listenin tepesinde saatte yaklaşık 4.5 milyon dolar kazanan Amazon'un CEO'su Jeff Bezos yer aldı. Saatte 1 milyon 712 bin dolar kazancıyla Facebook'un kurucusu ikinci geldi. Listeye Walmart'ın sahibi olan Alice Walton, 1.4 milyon dolarla üçüncü olarak yazıldı. Ünlüler listesinde ise 27 bin 283 dolar ile ilk sırada yer buldu. Sıfırdan milyoner olan en genç ABD'li ise 19 bin dolar kazanıyor. Bu hesaplama, zenginlerin yıllık gelirinin 365 gündeki saat sayısı olan 8 bin 760'a bölünmesiyle yapıldı.

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