Forbes'in yayımladığı milyarderler listesinde, ilginç detaylar ortaya çıktı. Dünyanın en zenginlerinin, saatlik kazançları, dudak uçuklattı. Buna göre listenin tepesinde saatte yaklaşık 4.5 milyon dolar kazanan Amazon'un CEO'su Jeff Bezos yer aldı. Saatte 1 milyon 712 bin dolar kazancıyla Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ikinci geldi. Listeye Walmart'ın sahibi olan Alice Walton, 1.4 milyon dolarla üçüncü olarak yazıldı. Ünlüler listesinde ise George Clooney 27 bin 283 dolar ile ilk sırada yer buldu. Sıfırdan milyoner olan en genç ABD'li Kylie Jenner ise 19 bin dolar kazanıyor. Bu hesaplama, zenginlerin yıllık gelirinin 365 gündeki saat sayısı olan 8 bin 760'a bölünmesiyle yapıldı.
- Dünya
- 31.05.2019
- Gazete
Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, saatte 1 milyon 712 bin dolar kazanıyor
Siz bu haberi okurken, Bezos tam 156 bin 734 euro kazandı.
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