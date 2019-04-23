Cinayetler serisi geçen hafta Kıbrıs Rum yönetiminin Metsara bölgesinde kullanılmayan bir maden kuyusunda Filipinli Marry Rose'un (38) cesedinin bulunmasıyla ortaya çıktı. Ada'ya çalışmaya gelen Marry Rose, 6 yaşındaki kızı Sierra Graze'yle geçen yıl Mayıs ayından bu yana kayıp listesindeydi.
Rum polisi, genç kadının sosyal medya ve telefon kayıtlarını inceleyerek Rum ordusunda görevli Teğmen Nikos Metaksas'a ulaştı.
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