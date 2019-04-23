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  • 23.04.2019 08:54
  • Son Güncelleme: 23.04.2019 09:36

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki teğmen çıktı! "Önce seks yapıyor sonra boğuyorum"

Güney Kıbrıs Rum Kesimi, olan teğmen Nikos Metaksas'ın itiraflarıyla sarsılıyor. Zengin evlerinde bebek bakıcısı ve hizmetçi olarak çalışan Filipinli kadınları öldüren seri katil, polisteki ifadesinde "Çöpçatan sitesi Badoo’dan tanıştığım kadınlarla önce seks yapıyor sonra boğup öldürüyordum, küçük çocuğu da bağırdığı için boğdum, öldürmekten çok mutlu oluyorum." dedi.

Cinayetler serisi geçen hafta Kıbrıs Rum yönetiminin Metsara bölgesinde kullanılmayan bir maden kuyusunda Filipinli Marry Rose'un (38) cesedinin bulunmasıyla ortaya çıktı. Ada'ya çalışmaya gelen Marry Rose, 6 yaşındaki kızı Sierra Graze'yle geçen yıl Mayıs ayından bu yana kayıp listesindeydi.

Rum polisi, genç kadının sosyal medya ve telefon kayıtlarını inceleyerek Rum ordusunda görevli Teğmen Nikos Metaksas'a ulaştı.

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