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  • 13.04.2019 07:13
  • Son Güncelleme: 13.04.2019 07:13

ABD medyasından bomba iddia: Arkasında onlar var

'ın, 'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General 'in, Trablus'u ele geçirmek için başlattığı operasyona destek için milyonlarca dolar yardım sözü verdiği iddia edildi.

ABD medyasından bomba iddia: Arkasında onlar var

gazetesinin Suudi hükümetinden üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, Hafter, Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırıdan birkaç gün önce 'ı ziyaret etti.

Suudi Arabistan'ın, General Hafter'in, Trablus'u ele geçirmek için başlattığı operasyona destek için milyonlarca dolar yardım sözü verdiği ileri sürülen haberde, ismi açıklanmayan bir Suudi yetkilinin, "Oldukça cömerttik." ifadesine de yer verildi.

Haberde, Hafter'in, 27 Mart'ta, Riyad'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında bin Abdulaziz ve Muhammed bin Selman ile görüştüğü belirtildi.

'ya silah ambargosunu denetleyen mekanizmasına göre ise Hafter, Birleşik Arap Emirlikleri ve 'dan da destek aldı, ancak Mısır Hafter'e destek verdiğini yalanlarken, Birleşik Arap Emirlikleri'nden bu konuda bir açıklama yapılmadı.

Haberde, ABD'li yetkililere göre ise Rusya'nın da Hafter'e silah ve askeri danışmanlar gönderdiği ancak Kremlin'in bu iddiaları yalanladığı kaydedildi.

Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı başlatan Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General ile Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın birlikleri arasında Trablus ve çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Dünya Sağlık Örgütüne göre ise Libya'nın başkenti Trablus'taki çatışmalarda, bir haftada 7'si sivil 75 kişi öldü, 323 kişi yaralandı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana çözülemediği Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Halife Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar sürüyor.

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