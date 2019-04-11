Rusya Federasyonu Uluslararası İlişkiler Konseyi Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev'den Sudan'daki darbe girişimine sert tepki geldi. Kosaçev, "Sudan'da anayasaya aykırı bir rejim değişimi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.
Rusya Federasyonu Uluslararası İlişkiler Konseyi Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev'den Sudan'daki darbe girişimine sert tepki geldi. Kosaçev, "Sudan'da anayasaya aykırı bir rejim değişimi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.
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