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  • 07.04.2019 18:02
  • Son Güncelleme: 07.04.2019 18:18

İngilizlerin gözünü korkuttu

200 milyonluk yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyüğü olan , büyüklüğüyle İngiliz basınının gündemine oturdu.İngiliz , yayınladığı makalede, Havalimanı’na dair tüm ayrıntıları paylaştı. İngilizlerin gözünü korkutan en büyük detaysa, havalimanının yüz ölçümü oldu. Yayınladıkları grafikte, ile İstanbul Havalimanı’nı kıyaslayan gazete, İstanbul Havalimanı’nın, Heathrow’dan 6 kat daha büyük olduğu bilgisine yer verdi.

İstanbul Havalimanı, havacılık tarihinin en büyük lojistik operasyonu olan ve "Büyük Göç" adı verilen taşınma sürecinin ardından Atatürk Havalimanı'nın görevini üstlenerek faaliyete başladı.

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