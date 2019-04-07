İstanbul Havalimanı, havacılık tarihinin en büyük lojistik operasyonu olan ve "Büyük Göç" adı verilen taşınma sürecinin ardından Atatürk Havalimanı'nın görevini üstlenerek faaliyete başladı.
İstanbul Havalimanı, havacılık tarihinin en büyük lojistik operasyonu olan ve "Büyük Göç" adı verilen taşınma sürecinin ardından Atatürk Havalimanı'nın görevini üstlenerek faaliyete başladı.
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