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  • 31.03.2019 23:00
  • Son Güncelleme: 31.03.2019 23:00

Aliyev'den Başkan Erdoğan'a kutlama

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı 'nin yerel seçimde zafer kazanması dolayısıyla kutladı.

Aliyev'den Başkan Erdoğan'a kutlama

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, 'ı telefonla aradı.

'nin zaferinin Türk halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve politikalarına desteğinin göstergesi olduğunu söyleyen Aliyev, Erdoğan'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da samimi dilekleri için Aliyev'e teşekkür etti.

Görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin daima gelişeceği ve güçleneceği ifade edildi.

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