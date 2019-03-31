Aliyev'den Başkan Erdoğan'a kutlama

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.
AK Parti'nin zaferinin Türk halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve politikalarına desteğinin göstergesi olduğunu söyleyen Aliyev, Erdoğan'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da samimi dilekleri için Aliyev'e teşekkür etti.
Görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin daima gelişeceği ve güçleneceği ifade edildi.
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