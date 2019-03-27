İtalya basınında yer alan haberlere göre; Türkiye'den yola çıkan tanker, Libya açıklarında kurtardığı göçmenler tarafından kaçırıldı. Göçmenlerin kaçırdıkları "El Hiblu 1" adlı gemiyi, Malta'ya götürmek istedikleri iddia edildi. Palau bayraklı geminin 11 Mart'ta Türk bir firma tarafından satıldığı, gemide Türk mürettebat olduğu öğrenildi.

İtalyan yetkililer geminin İtalya'nın Lampedusa ya da Malta'ya doğru ilerlediğini kaydetti. İtalya'dan ilk açıklama İçişleri Bakanı Salvini'den geldi.

Salvini, "Yaşananlar artık bir kurtarma operasyonu değil, bir korsanlık faaliyeti. İtalya'yı ancak teleskopla görürler" dedi. Libya Sahil Güvenliği'ne harekete geçme çağrısında bulundu.