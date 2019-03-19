Üçüncü göçte teröre kurban gittiler

Yeni Zelanda'da camiye yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden bir ailenin, Suriye'den önce Ürdün'e ardından bu ülkeye geçtiği ortaya çıktı. Saldırıda eşi Halit (45) ve oğlu Hamza'yı (16) kaybeden 42 yaşındaki Selva Hacımustafa'nın kardeşi ise Türkiye'de yaşıyor. 6 yıl önce iç savaştan kaçıp Yalova'ya yerleşen Mecit Muhammed (Majd Mohammad) ailenin büyük dramını anlattı.
Yalova'da yaşayan Mecit Muhammed'in ablasının eşi Halit Macımustafa ve yeğenğ Hamza Hacımustafa Yeni Zelanda'daki saldırıda yaşamını yitirdi.
ŞAMPİYON JOKEYDİ:
Ailenin, 180 yıl önce Çerkez sürgünüyle Kafkaslar'dan Osmanlı'ya sığındığı ve Suriye'ye yerleştiği ortaya çıktı. Suriye'de iç savaş patladığında Mecit Muhammed, Türkiye'ye; ablası Selva ise ailesiyle Ürdün'e, oradan da Yeni Zelanda'ya geçmişti. Saldırıda yaşamını yitiren eniştesi Halit Hacımustafa'nın ünlü bir yarış atı yetiştiricisi, yeğenini Hamza Hacımustafa'nın ise çok sayıda şampiyonluk kazanmış jokey olduğunu belirterek Yeni Zelanda'ya seçilerek gittiklerini söyledi. Mecit Muhammed'in dedeleri, Rusya'nın büyük Çerkes sürgününden evvel, 180 yıl önce Osmanlı'ya sığındı. O dönem Kafkaslar'daki savaştan kaçan aile, Osmanlı'nın Şam eyaletine (Suriye'ye) yerleşti. Suriye'de 2011'de patlayan iç savaş nedeniyle bir kez daha göç yolu göründü. Mecit Muhammed, Golan Tepeleri'nde yaşıyordu. Ablası Selva ise Şam'daydı.
MECİT TÜRKİYE'YE ABLASI ÜRDÜN'E:
Savaştan ve yıkımdan kaçan Muhammed, 2013'te Türkiye'ye sığındı. Yalova'ya yerleşti. Bir çiftçinin yanında çalışan ve keçilere bakan Muhammed, şu an 3 çocuğu ve eşiyle mutlu ve huzurlu bir hayat sürüyor. Çocuklarının en büyüğü 6.5 yaşında ve okula gidiyor. Diğer çocukları ise 3.5 ve 2 yaşında olan Muhammed, geçen cuma günü Yeni Zelanda'dan gelen acı haberle yıkıldı. Katliamda ölen ve yaralananlar arasında ablası Selva'nın eşi ve iki çocuğu da vardı. Selva'nın eşi Halit Hacımustafa ve büyük oğlu Hamza saldırıda yaşamını yitirdi. 12 yaşındaki küçük oğlu Ziyad ise yaralandı.
YENİ ZELANDA ONLARI SEÇMİŞTİ:
Mecit Muhammed, Suriye'deki savaştan Türkiye'ye kaçarken, ablası Selva ise Ürdün'e geçmişti. Selva, 5 yıl Ürdün'de yaşadıktan sonra ailesiyle birlikte 7 ay önce Yeni Zelanda'ya gitti. Halit Hacımustafa yarış atı eğitmeni, büyük oğlu Hamza ise şampiyonlukları olan bir jokeydi. Aile, Yeni Zelanda'nın seçmesi ve isteği üzerine bu ülkeye gitti.
TÜRK MİLLETİ VE DEVLETİ BİZE HEP SAHİP ÇIKTI:
Suriyeli ailenin dramını Yalova'da yaşayan Mecit Muhammed SABAH'a anlattı. Çok üzgün olduğunu söyleyen Mecit şunları söyledi: "Elhamdülillah biz burada çok rahat ettik. Türk milleti ve devleti herkes bize çok sahip çıktı. Atalarım 180 yıl önce Kafkaslar'daki katliamdan kaçtığında da sizin dedeleriniz kucak açtı. Dedelerimiz o zaman Osmanlı toprağı olan Suriye'ye yerleşmişler. Türkiye'ye minnettarız. Cuma günkü olay ise bizi yıktı. Oradaki katliam taa burada bizi üzüntüye boğdu. Ablam benden yaklaşık 10 yaş büyüktür. 7 yıldır kendisini görmedim. Katliamda ailesini kaybetti ve tek kaldı. Oraya gitmek, ona destek olmak istiyorum."
Yeni Zelanda'daki saldırıda Selva Hacımustafa, eşi Halit ve oğlu Hamza'yı kaybetti. Kırmızı tişörtlü diğer oğlu Ziyad yaralandı. Kızları Zeynel ise o gün bir arkadaşına gittiği için katliamdan kurtuldu.
SABAH
Yalova'da yaşayan Mecit Muhammed'in ablasının eşi Halit Macımustafa ve yeğenğ Hamza Hacımustafa Yeni Zelanda'daki saldırıda yaşamını yitirdi.
ŞAMPİYON JOKEYDİ:
Ailenin, 180 yıl önce Çerkez sürgünüyle Kafkaslar'dan Osmanlı'ya sığındığı ve Suriye'ye yerleştiği ortaya çıktı. Suriye'de iç savaş patladığında Mecit Muhammed, Türkiye'ye; ablası Selva ise ailesiyle Ürdün'e, oradan da Yeni Zelanda'ya geçmişti. Saldırıda yaşamını yitiren eniştesi Halit Hacımustafa'nın ünlü bir yarış atı yetiştiricisi, yeğenini Hamza Hacımustafa'nın ise çok sayıda şampiyonluk kazanmış jokey olduğunu belirterek Yeni Zelanda'ya seçilerek gittiklerini söyledi. Mecit Muhammed'in dedeleri, Rusya'nın büyük Çerkes sürgününden evvel, 180 yıl önce Osmanlı'ya sığındı. O dönem Kafkaslar'daki savaştan kaçan aile, Osmanlı'nın Şam eyaletine (Suriye'ye) yerleşti. Suriye'de 2011'de patlayan iç savaş nedeniyle bir kez daha göç yolu göründü. Mecit Muhammed, Golan Tepeleri'nde yaşıyordu. Ablası Selva ise Şam'daydı.
MECİT TÜRKİYE'YE ABLASI ÜRDÜN'E:
Savaştan ve yıkımdan kaçan Muhammed, 2013'te Türkiye'ye sığındı. Yalova'ya yerleşti. Bir çiftçinin yanında çalışan ve keçilere bakan Muhammed, şu an 3 çocuğu ve eşiyle mutlu ve huzurlu bir hayat sürüyor. Çocuklarının en büyüğü 6.5 yaşında ve okula gidiyor. Diğer çocukları ise 3.5 ve 2 yaşında olan Muhammed, geçen cuma günü Yeni Zelanda'dan gelen acı haberle yıkıldı. Katliamda ölen ve yaralananlar arasında ablası Selva'nın eşi ve iki çocuğu da vardı. Selva'nın eşi Halit Hacımustafa ve büyük oğlu Hamza saldırıda yaşamını yitirdi. 12 yaşındaki küçük oğlu Ziyad ise yaralandı.
YENİ ZELANDA ONLARI SEÇMİŞTİ:
Mecit Muhammed, Suriye'deki savaştan Türkiye'ye kaçarken, ablası Selva ise Ürdün'e geçmişti. Selva, 5 yıl Ürdün'de yaşadıktan sonra ailesiyle birlikte 7 ay önce Yeni Zelanda'ya gitti. Halit Hacımustafa yarış atı eğitmeni, büyük oğlu Hamza ise şampiyonlukları olan bir jokeydi. Aile, Yeni Zelanda'nın seçmesi ve isteği üzerine bu ülkeye gitti.
TÜRK MİLLETİ VE DEVLETİ BİZE HEP SAHİP ÇIKTI:
Suriyeli ailenin dramını Yalova'da yaşayan Mecit Muhammed SABAH'a anlattı. Çok üzgün olduğunu söyleyen Mecit şunları söyledi: "Elhamdülillah biz burada çok rahat ettik. Türk milleti ve devleti herkes bize çok sahip çıktı. Atalarım 180 yıl önce Kafkaslar'daki katliamdan kaçtığında da sizin dedeleriniz kucak açtı. Dedelerimiz o zaman Osmanlı toprağı olan Suriye'ye yerleşmişler. Türkiye'ye minnettarız. Cuma günkü olay ise bizi yıktı. Oradaki katliam taa burada bizi üzüntüye boğdu. Ablam benden yaklaşık 10 yaş büyüktür. 7 yıldır kendisini görmedim. Katliamda ailesini kaybetti ve tek kaldı. Oraya gitmek, ona destek olmak istiyorum."
Yeni Zelanda'daki saldırıda Selva Hacımustafa, eşi Halit ve oğlu Hamza'yı kaybetti. Kırmızı tişörtlü diğer oğlu Ziyad yaralandı. Kızları Zeynel ise o gün bir arkadaşına gittiği için katliamdan kurtuldu.
SABAH
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.