Pakistan ordu sözcüsü Asıf Gafur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İHA'nın 150 metre sınır ihlali yaptığını belirtti. Gafur, Keşmir'i ikiye bölen Kontrol Hattı'nın Rakhchikri bölgesinde düşürülen İHA'nın casusluk amacıyla kullanıldığını kaydetti.

Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim en son yükseldiğinde ne olmuştu?

Her ikisi de nükleer güç olan Hindistan ve Pakistan arasında zaten var olan gerilim, jet uçakları arasında yaşanan hava çatışması ile krize dönüşmüştü

Hindistan ve Pakistan bölgelerini ayıran Sınır Kontrol Hattı'nda 1971'deki savaştan bu yana ilk defa bir hava çatışması yaşanmıştı; bu çatışma, Keşmir'in Hindistan kontrolündeki kesiminde bulunan Pulwama'da Şubat ayında düzenlenen intihar saldırılarının sonrasında gerçekleşmişti.

O saldırılarda 40 Hint askeri ölmüştü. Bu, Keşmir'deki Hint yönetimine karşı 30 yıldır devam eden isyan hareketinin en kanlı saldırısı olmuştu.

Saldırının sorumluluğunu Pakistan'da konuşlanmış bir örgüt üstlenmişti.

Hindistan ve Pakistan'ın son çatışması

Hindistan ve Pakistan Keşmir'in tümünde hak iddia etse de, her iki ülke de bölgenin bir kısmını kontrol ediyor.

1947 yılında İngiltere'nin çekilmesi ile bağımsızlığını kazanan iki ülke, Keşmir nedeniyle iki kez savaştı.

İki ülke arasındaki gerilim son olarak Eylül 2016'da bu kadar yükselmişti. Hindistan, Pakistan Keşmir'inde konuşlandığını savunduğu militanlara karşı "cerrahi nitelikte" saldırılar yapıldığını söylemişti.

İslamabad yönetimi ise bu saldırıların düzenlendiğini reddetti.

Hindistan, bu "cerrahi saldırıları" Delhi yönetimindeki Keşmir'in Uri bölgesinde bir askeri üsse düzenlenen ve 19 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan saldırılardan sonra gerçekleştirdi.

Ocak ayında ise Hindistan'ın Pencap eyaletindeki sınır kenti Pathankot'ta bulunan bir Hint Hava Üssü'ne düzenlenen saldırı, 7 Hint askeri ile altı militanın ölümüyle sonuçlanmıştı.

Şubat ayında Pulwama'da yaşanan ve 40 Hint askerinin öldüğü saldırıyı ise gergin bir sessizlik izlemişti.

İntihar saldırısını, Pakistan merkezli Ceyş-i Muhammed örgütü üstlendi.

Pakistan yönetimi, olayda herhangi bir rol oynamadıklarını savunsa da Hint yetkililer, bu ülkeyi sorumlu tuttu ve "Pakistan'ın tam bir tecrite" uğratılacağını açıkladı.