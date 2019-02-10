Deyrizor'da DAEŞ-YPG/PKK çatışması şiddetlendi

Suriye'nin Deyrizor ilinde bir beldede sıkışan terör örgütleri DAEŞ ile YPG/PKK arasındaki çatışmalar şiddetlendi. DAEŞ'in bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 20 YPG/PKK'lı terörist öldü.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Deyrizor ilinde Fırat Nehri'nin doğusunda DAEŞ'in elindeki son belde olan Bagoz'da, DAEŞ ile YPG/PKK arasında yeniden başlayan çatışmalar şiddetlendi.

DAEŞ'li teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 20 YPG/PKK'lı terörist öldü.

Öte yandan 4 gün aranın ardından dün akşam saatlerinde beldeye yeniden saldırı başlatan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bombardımanı da sürüyor.

DEYRİZOR'DA SON DURUM

ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül 2018'den bu yana DAEŞ'i Deyrizor'dan tamamen çıkarmak için saldırılar düzenliyor. Halihazırda DAEŞ, Deyrizor ilinin doğu kırsalında sadece Bagoz beldesinde varlık gösteriyor. Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batısındaki bölgede ise Esed rejimi güçleri bulunuyor.