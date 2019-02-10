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  • 11.02.2019 01:51
  • Son Güncelleme: 11.02.2019 01:51

'da -/ sı şiddetlendi

Deyrizor'da DAEŞ-YPG/PKK çatışması şiddetlendi

'nin ilinde bir beldede sıkışan terör örgütleri ile / arasındaki lar şiddetlendi. DAEŞ'in düzenlediği saldırıda 20 YPG/PKK'lı terörist öldü.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Deyrizor ilinde 'nin doğusunda DAEŞ'in elindeki son belde olan 'da, DAEŞ ile YPG/PKK arasında yeniden başlayan çatışmalar şiddetlendi.

DAEŞ'li teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 20 YPG/PKK'lı terörist öldü.

Öte yandan 4 gün aranın ardından dün akşam saatlerinde beldeye yeniden saldırı başlatan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bombardımanı da sürüyor.

DEYRİZOR'DA SON DURUM
ABD'nin havadan, 'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül 2018'den bu yana DAEŞ'i Deyrizor'dan tamamen çıkarmak için saldırılar düzenliyor. Halihazırda DAEŞ, Deyrizor ilinin doğu kırsalında sadece Bagoz beldesinde varlık gösteriyor. Deyrizor'da Fırat 'nin batısındaki bölgede ise rejimi güçleri bulunuyor.

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