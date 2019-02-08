Cinayeti Suudi yetkililer planladı

Birleşmiş Milletler tarafından Cemal Kaşıkçı için hazırlanan rapor tamamlandı. Raporda, "Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan devleti yetkilileri tarafından acımasızca ve önceden tasarlanmış bir cinayete kurban gittiğini gösteriyor. Suudi Arabistan, Türkiye'nin cinayeti aydınlatma çabalarını ciddi şekilde engelledi" denildi. BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayetine ilişkin ziyaretine desteğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Veliaht Prens Selman'nın, Kaşıkçı cinayetinin azmettricisi olduğu iddia edilmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.