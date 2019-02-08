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i Suudi yetkililer planladı

Cinayeti Suudi yetkililer planladı
Birleşmiş Milletler tarafından Cemal Kaşıkçı için hazırlanan rapor tamamlandı. Raporda, "Kaşıkçı'nın, devleti yetkilileri tarafından acımasızca ve önceden tasarlanmış bir e kurban gittiğini gösteriyor. Suudi Arabistan, 'nin cinayeti aydınlatma çabalarını ciddi şekilde engelledi" denildi. Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayetine ilişkin ziyaretine desteğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Selman'nın, Kaşıkçı cinayetinin azmettricisi olduğu iddia edilmişti.

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