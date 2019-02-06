PYD-YPG elebaşı İlham Ahmed Kongre'de Trump ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın kongre konuşmasına terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD-YPG'nin elebaşı İlham Ahmed davet edildi. Demokrat Parti'nin başkan aday adayı Tulsi Gabbard'ın davetlisi olarak giden Ahmed dikkatleri üzerinde topladı. Ahmed Türkiye'nin Suriye'den çıkarılması için Washington'da destek istedi.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın, Kongre'nin her iki kanadının ortak toplantısında yaptığı kritik "Birliğin durumu" konuşmasının davetlileri arasında Türkiye'yi kızdıracak bir isim yer aldı. Kongre binasındaki konuşma sırasında, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD-YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin eş Başkanı İlham Ahmed davetliler arasında yerini aldı.

TRUMP İLE İLHAM AHMED ARASINDA SOHBET!

Washington'da Amerikalı yetkililerle temaslarda bulunan İlham Ahmed, ABD basınına da yansıyan bilgilere göre, başkent Washington'da Başkan Donald Trump'la ayaküstü bir sohbet etti.

AMERİKAN SENATÖRLERİYLE GÖRÜŞME

İlham Ahmed, Washington temasları sırasında Amerikan senatörleriyle de görüşmüştü. Bir grup senatörle basına kapalı görüşme gerçekleştiren PKK elebaşı, temas kurduğu kişilerden Demokrat Parti Senatörü Chris Van Hollen ile fotoğraf da çektirdi.

PYD-YPG ELEBAŞINDAN ABD'Yİ İKNA ÇABASI

Daha sonra, davetli olduğu forumda konuşmak üzere Orta Doğu Enstitüsü'nün (The Middle East Institute) yolunu tutan İlham Ahmed, buradaki açıklamasında, "Daha iyi çalışılmış bir plan için Trump yönetiminden ABD askerlerinin çekilmesini yavaşlatmasını istedik. ABD'yi daha uzun süreli bir çekilme stratejisine ikna etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.