Trump'tan flaş talimat! ABD Birlikleri'ne Suriye'den çekilmek için 4 ay süre verildi

ABD'li New York Times gazetesi, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'deki birliklere çekilme için 4 ay süre verdiğini iddia etti.

Gazetenin ABD yönetiminden iki kişiye dayandırdığı haberine göre Donald Trump, Pentagon'a, Suriye'deki birliklerin tamamen çekilmesi için dört ay süre verdi.

New York Times'a konuşan yetkililer, Trump'ın, DEAŞ'a karşı mücadeleden sorumlu Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekâtı Kumandanı Korgeneral Paul J. LaCamera ile yaptığı görüşme sırasında çekilme tarihini söylediğini belirtti.

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLME KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanlığım döneminde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik." ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da yaptığı açıklamada, "DEAŞ ile mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık." demişti.

Amerikan medyasının Dışişleri yetkililerine dayandırdığı haberlerde ise ABD'nin Suriye'deki askerlerinin de 60 ila 100 gün içinde ülkeden çekileceği öne sürülmüştü.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevinin (SOHR) internet sitesinde yer verilen iddiaya göre ise ABD'li komutanlar, SDG adını kullanan YPG/PKK elebaşlarını Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki bütün bölgelerden çekilecekleri yönünde bilgilendirdi.

ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını çekme takvimi, tüm unsurlarını çekip çekmeyeceği, terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisi ve Türkiye'ye sözünü verdiği üzere örgüte sağladığı silahları ne zaman ve ne şekilde geri toplayacağı gibi sorular halen yanıt bekliyor.



