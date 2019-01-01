2019’a önce onlar girdi

Türkiye, 2019'a dün gece 'merhaba' dedi. Dünyanın çeşitli bölgelerinde de yeni yıl coşkusu yaşanmaya başladı. Her yıl olduğu gibi yeni yıla ilk giren ülke dün öğleden sonra TSİ 14.00'de Yeni Zelanda oldu. 2 saat sonra ise Avustralya yeni yıla girdi. Onları Samoa, Tonga ve Kribati gibi ülkeler takip etti. Milyonlarca insan, havai fişek gösterisi eşliğinde yılbaşını etkinliklerle kutladı.
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