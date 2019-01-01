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2019’a önce onlar girdi

’nın Sidney kenti, ı coşkulu bir şekilde kutladı. gösterisi kartpostallık manzara oluşturdu.

2019’a önce onlar girdi
, 2019'a dün gece 'merhaba' dedi. Dünyanın çeşitli bölgelerinde de coşkusu yaşanmaya başladı. Her yıl olduğu gibi yeni yıla ilk giren ülke dün öğleden sonra TSİ 14.00'de oldu. 2 saat sonra ise yeni yıla girdi. Onları Samoa, Tonga ve Kribati gibi ülkeler takip etti. Milyonlarca insan, gösterisi eşliğinde yılbaşını etkinliklerle kutladı.
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