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  • 30.12.2018 11:15

'da ! 4 ölü

'nın Sibirya bölgesindeki Ulan Ude kentinde henüz bilinmeyen bir nedenle helikopter düştü. Kaza sonrası helikopterde bulunan 4 kişi yaşamını yitirdi.

Rusya'da helikopter kazası

'nın Sibirya bölgesindeki Ulan Ude şehrinde bir keşif helikopteri pistin dışında bulunan ağaçlık alana düştü. Yanmaya başlayan helikopterde bulunan pilot dahil toplam 4 kişi feci şekilde can verdi. Olay yerine ulaşan arama kurtarma ekipleri helikopteri söndürmek için yoğun çaba harcadı.
Helikopterin neden düştüğü henüz bilinmezken olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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