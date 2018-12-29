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  • 29.12.2018 19:31

'dan 'ya 'yaptırım' kararı

Başbakanı Dmitry Medvedev, 'dan ülkeye getirilen birçok ürünün girişinin yasaklandığını duyurdu.

Rusya'ya girişleri yasaklandı!

Medvedev, sosyal medya hesabından 'dan 'ya getirilen birçok ürünün girişinin yasaklanmasına dair kararnameyi imzaladığını duyurdu.

Basın Ofisiden yapılan açıklamada, yasağın direkt Ukrayna'dan getirilen ürünleri ve Ukrayna üzerinden Rusya'ya giriş yapacak ürünleri kapsadığı belirtildi. Rus haber ajansı TASS, yapılan açıklamada yasak kapsamına giren malların çoğunluğunun sanayi kategorisine girdiğinin altının çizildiğini yazdı. Yasaklı listede tarımsal ürünler, hammadde ve gıda ürünlerinin de olduğu vurgulandı.

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