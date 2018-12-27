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  • 27.12.2018 20:44
  • Son Güncelleme: 27.12.2018 20:49

Son dakika: 'dan skandal karar! ’a bir kez daha izin verildi...

'da aralarında Türk diplomatların da bulunduğu çok sayıda kişiyi katleden terör örgütü üyesi ’a tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkması için bir kez daha 4 günlük izin verildiği bildirildi.

Yunanistan'dan skandal karar

Atina-Makedonya Haber Ajansının (AMNA) haberine göre, kısa süre önce yüksek güvenlikli Koridallos Kapalı Cezaevinden, Volos kentindeki bir açık cezaevine nakledilen Kufodinas'ın, adli kontrol şartıyla 4 günlük izin kullanacağı belirtildi.

Ayrıca Kufodinas'a, 2 gün de yol izni verileceği, böylece toplam 6 gün dışarıda olacağı kaydedildi.

Terör suçlarından 16 kez müebbet hapis cezasına mahkum edilen "Lukas" kod adlı Kufodinas'a, daha önce de 5 kez cezaevi kurulunca izin verilmişti.

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Kufodinas'ın Volos'taki açık cezaevine nakli ve verilen izinler, başta olmak üzere ve 'nin tepkilerine neden olmuştu.

'da yasalar, cezaevinde 8 yıl kalan mahkumlara izin hakkı tanıyor. Cezaevi kurulunca onaylanan izinlerde, mahkumun işlediği suçlar değil, cezaevindeki tutumu göz önüne alınıyor.

terör örgütü, 1991-1994 yıllarında Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinde görevli diplomatlar Çetin Görgü ve Ömer Sipahioğlu'nu öldürmüş, Büyükelçilik Müsteşarı , İdari Ataşe Nilgün Keçeci ve şoför Adil Yıldırım'ı yaralamıştı.

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