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  • 26.12.2018 22:29
  • Son Güncelleme: 26.12.2018 23:05

Son dakika: 'ta!

Başkanı 'taki askerlerini ziyaret etti. AP'nin haberine göre, Trump, "ABD askerlerinin Irak'tan çekilme planı olmadığını" söyledi.

Donald Trump Irak'ta!

Başkanı , yılbaşı öncesi 'ın Anbar ilindeki Ayn El Esad hava üssüne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. askerleriyle bir araya gelen Trump, eşi Melanie Trump ile birlikte hatıra fotoğraf çektirdi.

Sözcüsü Sarah Sanders, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın eşi Melania ile birlikte Noel gecesinde hizmet ve başarılarından dolayı teşekkürlerini sunmak ve Noel Bayramlarını kutlamak için Irak'a geldiğini belirtti.

IRAK'TAN ÇEKİLME PLANIMIZ YOK
AP'nin haberine göre, Trump, "ABD askerlerinin Irak'tan çekilme planı olmadığını" söyledi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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