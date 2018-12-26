ABD Başkanı Donald Trump, yılbaşı öncesi Irak'ın Anbar ilindeki Ayn El Esad hava üssüne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Amerikan askerleriyle bir araya gelen Trump, eşi Melanie Trump ile birlikte hatıra fotoğraf çektirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın eşi Melania ile birlikte Noel gecesinde hizmet ve başarılarından dolayı teşekkürlerini sunmak ve Noel Bayramlarını kutlamak için Irak'a geldiğini belirtti.

IRAK'TAN ÇEKİLME PLANIMIZ YOK

AP'nin haberine göre, Trump, "ABD askerlerinin Irak'tan çekilme planı olmadığını" söyledi.



