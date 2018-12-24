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  • 24.12.2018 23:35

Trump: 'nin yeniden inşasına yardım edecek

Başkanı , 'nin yeniden inşaasına yardım için gereken parayı ABD'nin yerine 'ın ödemeyi kabul ettiğini belirtti.

Parayı Suudiler verecek

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'nin yeniden inşaasına 'ın yardım edeceğini belirterek, bu ülkeye teşekkür etti.

Trump, "Suudi Arabistan, ABD'nin yerine Suriye'nin yeniden inşasına yardım için gereken parayı harcamayı kabul etti. Gördünüz mü? 5000 mil uzaklıktaki ABD yerine son derece zengin ülkelerin komşularının yeniden inşasına yardım etmesi hoş değil mi? Teşekkürler Suudi A!'' paylaşımında bulundu.

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