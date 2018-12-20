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  • 20.12.2018 21:31
  • Son Güncelleme: 20.12.2018 21:38

destekçisi : Yumruk yemiş gibi hissediyorum

Başkanı Donald 'ın 'den çekilme kararı terör sempatizanlarını boynu bükük bıraktı! Terör örgütü 'ya verdiği destekle bilinen CENTCOM komutanı kararla birlikte şoka uğradı. Votel'in ABD'li gazetecilere "Mideme yumruk yemiş gibi hissediyorum" dediği öğrenildi.

Yumruk yemiş gibi hissediyorum

Başkanı Donald , 'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonu öncesi 'den çekilme kararı aldı.

Trump'ın bu kararı, terör örgütü /'ye verdiği destekle bilinen ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı 'i şoka uğrattı.

ABD merkezli muhabiri Jennifer Griffin, Trump'ın kararı karşısında CENTCOM komutanı Joseph Votel'in "Mideme yumruk yemiş gibi hissediyorum" dediğini aktardı.

'da birçok komutanın da Trump'ın kararı karşısında şaşkınlığa uğradığı belirtiliyor.

TRUMP'IN ADAMLARI SURİYE'DE KALMA TARAFTARIYDI
Trump yönetiminde, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo başta olmak üzere birçok yönetici Suriye'den çekilmeye karşı olduklarını dile getiriyordu.

Trump ise bugün yaptığı açıklamada "Suriye'den çekilme kararım süpriz değil" ifadelerini kullandı.

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