ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonu öncesi Suriye'den çekilme kararı aldı.

Trump'ın bu kararı, terör örgütü PKK/PYD'ye verdiği destekle bilinen ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel'i şoka uğrattı.

ABD merkezli Fox News muhabiri Jennifer Griffin, Trump'ın kararı karşısında CENTCOM komutanı Joseph Votel'in "Mideme yumruk yemiş gibi hissediyorum" dediğini aktardı.





Pentagon'da birçok komutanın da Trump'ın kararı karşısında şaşkınlığa uğradığı belirtiliyor.

TRUMP'IN ADAMLARI SURİYE'DE KALMA TARAFTARIYDI

Trump yönetiminde, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo başta olmak üzere birçok yönetici Suriye'den çekilmeye karşı olduklarını dile getiriyordu.

Trump ise bugün yaptığı açıklamada "Suriye'den çekilme kararım süpriz değil" ifadelerini kullandı.