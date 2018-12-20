Washington DC'de faaliyet gösteren düşünce kuruluşu Turkish Heritage Organization Başkanı Ali ÇINAR ABD'nin Suriyeden Çekilmesi İle ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Trump'un ,Suriyeden çekilme kararına Washington,DC'de çok büyük tepkiler gelmeye devam ediyor.Hem Dışişleri Bakanlığı hem Pentagon hemde Kongre'de Başkan Trump'un kararının hata olduğunun belirtilmesi dışında,kurumlar arasında kimseye haber verilmeden yapılmasından dolayı rahatsızlık hakim. Daha 2 gün önce ABD'nin Suriye Temsilcisi James Jeffrey, DAEŞ'in bitirilmedigini ve Suriye'de daha kalmaya devam edeceklerini açıklamıştı.





PENTAGON " YEREL GÜÇLERLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Trump, Suriye'den çekilme konusunu daha ziyade bir iç siyaset, aile ve vatanseverlik ekseninde özetlemesi bu kararın kişisel bir zafer olarak gösterdiğini açıklıyor.2000 askeri ile ,Haseke, Rakka, Münbiç ve Deyrizor'da toplam 15 üs ve operasyonel askeri nokta kuran ABD'nin YPG'ye verdiği silahları geri alacağı konusunda şüpheler var. Ayrıca, Pentagonun dünkü yaptığı açıklamada yerel güçlerle çalışmaya devam edeceğiz demesi, "ben fiziki olmasamda YPG-PYD unsurları ile çalışacağım" anlamına geliyor. Ayrıca, ABD, DAEŞ'in tekrar geri gelmemesi için YPG'yi desteklemem gerekir stratejesi ile Türkiye'yi hala kızdırabilir.



Genel olarak Türkiye açısından ABD'nin Suriye'den çıkması olumlu bir adım.Ikili ilişkilerdeki en gergin konulardan biri olan PKK-YPG bağlantısına en azından belli noktada engel gelmiş olacak. Ancak Rusya ve İran'ın bölgede daha rahat adım atmaması için de ABD'nin başka planlar devreye sokacağını unutmamak lazım.

Başkan Trump'un kararına temkinli bakmak gerekiyor.Her ne olursa olsun Türkiyenin güvenlik tehditlerine karşı, Suriye'de operasyon yapmasını Trump'un kararı etkilemez.

"TÜRKİYE ABD'NİN KARARLARINA KARŞI TEMKİNLİ OLMALI"

Türkiye'nin Suriye'deki yaşanan drama ve YPG'ye karşı haklı, ısrarlı ve dik tutumunun göz ardı edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Bölgeyi çok iyi bilen, 3.5 milyon mülteciye kucak atmış, 40 yıldır terörle mücadele eden bir NATO Müttefiği Türkiye'nin, ABD ile arasının daha da düzelmesi için iyi bir karar ama YPG-PKK için iyi bir haber olmadığı açık. Ne olursa Türkiyenin çok dikkatli olup, ABD'den gelen kararlara karşı temkinli olması gerekiyor. Her gün, her an, her saniye gündemin ve kararların değiştiği bir ABD'den bahsediyoruz.



Türk-Amerikan ilişkileri geleceği konusunda ABD'nin Avrupa NATO komutanlığı yapmış emekli Amiral James Stravridis ile emekli Deniz Tümamirali Ali Deniz Kutlugu Turkish Heritage Organization'ın ev sahipliğinde Washington,DC'de konuk edeceğiz.