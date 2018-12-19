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  • 19.12.2018 18:55
  • Son Güncelleme: 19.12.2018 19:32

: resmen duyurdu! askerleri 'den çekiliyor

'li bir yetkili, 'den tüm askerleri çekmeyi değerlendirdiklerini açıkladı. Açıklamadan kısa süre sonra Twitter'dan açıklama yapan ABD Başkanı Trump, "Suriye'de DAEŞ'i yenilgiye uğrattık, başkanlığım döneminde orada olmak için tek nedenim buydu" dedi. 'dan yapılan açıklamada ise "DAEŞ'le mücadelede yeni sayfaya geçilirken ABD askerleri ülkeye dönmeye başladı" denildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye'deki ABD Dışişleri personelini 24 saatte çekileceğini açıkladı. Suriye'den çekilme kararının Erdoğan-Trump görüşmesinden sonra alındığını açıklayan Reuters haber ajansı, ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde ise çekilme takviminin 60-100 gün içinde tamamlanacağını bildirdi.

Beyaz Saray resmen duyurdu! ABD Suriye'den çekiliyor

'nin 'deki askeri varlığına yönelik önemli gelişme yaşandı. Reuters haber ajansına konuşan bir ABD'li yetkili, Suriye'den tüm askerleri çekmeyi değerlendirdiklerini açıkladı.

TRUMP: DAEŞ'İ YENDİK, KALMAK İÇİN TEK SEBEP BUYDU
Bu haberin gelmesinden kısa bir süre sonra ABD Başkanı , konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye'de DAEŞ'i yenilgiye uğrattık, başkanlığım döneminde orada olmak için tek nedenim buydu" ifadesini kullandı.

BEYAZ SARAY: ABD ASKERLERİ ÜLKEYE DÖNMEYE BAŞLADI
'dan yapılan açıklamada ise "DAEŞ'le mücadelede yeni sayfaya geçilirken ABD askerleri ülkeye dönmeye başladı" denildi.

ABD PERSONELİ 24 SAATTE ÇEKİLECEK
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye'deki ABD Dışişleri personelini 24 saatte çekileceğini açıkladı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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