ABD'nin Suriye'deki askeri varlığına yönelik önemli gelişme yaşandı. Reuters haber ajansına konuşan bir ABD'li yetkili, Suriye'den tüm askerleri çekmeyi değerlendirdiklerini açıkladı.

TRUMP: DAEŞ'İ YENDİK, KALMAK İÇİN TEK SEBEP BUYDU

Bu haberin gelmesinden kısa bir süre sonra ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye'de DAEŞ'i yenilgiye uğrattık, başkanlığım döneminde orada olmak için tek nedenim buydu" ifadesini kullandı.

BEYAZ SARAY: ABD ASKERLERİ ÜLKEYE DÖNMEYE BAŞLADI

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise "DAEŞ'le mücadelede yeni sayfaya geçilirken ABD askerleri ülkeye dönmeye başladı" denildi.

ABD PERSONELİ 24 SAATTE ÇEKİLECEK

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye'deki ABD Dışişleri personelini 24 saatte çekileceğini açıkladı.