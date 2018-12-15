Rusya Savunma Bakanlığı Resmi Temsilcisi İgor Konaşenkov, basına yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun talimatı üzerine ABD'nin Rusya Büyükelçiliği Savunma Ataşesi aracılığıyla ABD Savunma Bakanı James Mattis'e iki nota aktarıldı" dedi.

"FIRAT'IN DOĞUSU İÇİN DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ"

Konaşenkov açıklamaları şu şekilde: Rusya'nın ilk notasında ABD'nin kontrolü altında olan Fırat'ın doğusundaki Suriye topraklarında artan Kürt-Arap çatışması nedeniyle duyulan derin endişe dile getirildi.ABD'nin desteklediği "Özerk İdare"nin ne siyasi alanda, ne de sivil yaşam ve sosyoekonomik altyapıda hiçbir gelişmeyi elde edemediği belirtildi. Ayrıca, Amerikanın kontrol ettiği Fırat'ın ilerisindeki bölgelerden hammadde ticareti Suriye ekonomisinin düzelme perspektiflerini olumsuz etkiliyor. Bununla birlikte ABD'nin yönettiği uluslararası koalisyon 6 aydır Hadjin bölgesinde DAEŞ'i yok etme sürecini tamamlayamıyor. Belgede 2 bin teröristin son aylarda ABD'nin yönettiği koalisyonun saldırılarıyla en az 1500 sivil vatandaşın yaşamını yitirdiği Fırat'ın doğu kıyısı çevresinde 9 şehri elinde tutmaya devam ettiğine dikkat çekildi. Ayrıca Suriye hükümet kuvvetlerinin kendi ülkesini teröristlerden temizlemeye yönelik askeri eylem tecrübesi bu bölgelerin temizlenmesi için en fazla 2 haftanın gerektiğini gösteriyor. Şoygu'nun ABD Savunma Bakanı'na mesajında zor koşullarda 50 binden fazla Suriyeli'nin hayatta kalmak zorunda olduğu "Er Rukban"mülteci kampında çözülmeyen soruna dikkat çekildi. Er Rukban'daki mültecilerin gerekli yardımı kabul etmesi ve onların evlerine dönemlerinin organize edilmesi için asıl engel Amerika'nın Et Tanf'daki askeri üssü ve o bölgede ABD'nin kontrolü altındaki silahlı örgütlerdir. İkinci notada Rus Bakan ABD'li Bakan'a Orta ve Kısa Menzilli Füzeler Anlaşması konusunda iki tarafın fikir ayrılıklarını görüşmeyi teklif etti. Rusya tarafının Pentagon ile tüm aktüel sorunlarda açık diyaloğa hazır olduğunun altı çizildi. 3 gün sonunda bile Rusya Savunma Bakanlığı'nın bu teklifine Amerika'dan formal bir tepki bile gelmedi. Tüm bunlar Amerika tarafının Rusya ile bölgesel ve küresel güvenliğin sağlanmasındaki aktüel sorunları çözmek için profesyonel diyalog kurmak istemediğini gösteriyor."