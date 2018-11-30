Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 30.11.2018 22:21

Son dakika: ABD'de 6,6 büyüklüğünde

ABD'nin Alaska eyaletinde şiddetli bir meydana geldi.

ABDde deprem şoku! Tsunami uyarısı var...

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, 6,6 büyüklüğündeki in merkez üssünün Anchorage kentinin 12 kilometre kuzeyi olduğunu duyurdu.

Açıklamada, 40 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntıdan sonra Alaska'nın güney sahilleri için tsunami uyarısı verildi.

Anchorage'da binaların sallanmasına yol açan depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriSon dakika: ABD'de 6,6 büyüklüğünde deprem
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar