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  • 29.11.2018 16:33
  • Son Güncelleme: 29.11.2018 16:34

'den kararı

'de 'ın Washington Büyükelçiliğinin bulunduğu caddeye, öldürülen Suudi gazeteci 'nın adı verilecek.

ABDden Cemal Kaşıkçı kararı

'de 'ın Washington Büyükelçiliğinin bulunduğu caddeye, öldürülen Suudi gazeteci 'nın adının verilmesi, Semt Danışma Komisyonunda yapılan oylamada kabul edildi.

ABD basınında yer alan habere göre, Semt Danışma Komisyonu, Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliğinin bulunduğu New Hampshire Bulvarı'nın bir bölümünün isminin Cemal Kaşıkçı olarak değiştirilmesini kabul etti.

Komisyonun bu değişikliği, Suudilere, Kaşıkçı cinayetinin kabul edilemez olduğunu her gün hatırlatmak amacıyla yaptığı belirtildi.

Değişikliğin resmiyet kazanması için Washington DC Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor.

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