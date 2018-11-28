Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Trump'la Arjantin'de görüşeceğini umduğunu belirtti.

Putin açıklamasında, Trump'la ticaret engelini görüşmek istediğini ve genel olarak Trump'ın pozitif bir eğilimi olduğunu belirtti. Putin ayrıca ABD ile iş birliğine açık olduğunu söyledi.

KARADENİZ'DE YAŞANAN GERİLİM

Karadeniz'de Ukrayna ile yaşanan krize de değinen Putin, yaşanan olaydan Ukrayna'yı sorumlu tuttu ve Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'nun oyunu artırmak için böyle bir yönteme başvurduğunu ifade etti. Putin yaşanan gerilimi hudut olayı olarak niteledi ve Ukrayna'nın sıkıyönetim kararını abartılı bir adım olarak değerlendirdi. Putin, bahsi geçen suların daima Rusya'ya ait olduğunu belirtti.

TÜRKİYE İLE S-400 ANLAŞMASI

Putin, Türkiye'ye yapılacak S-400 alım satım ile sevkiyatının ABD doları harici adımlarla yapılacağını belirtti ve şu sözleri söyledi: "Yaklaşık yarım saat önce, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm. Diğer konuların yanı sıra S-400'leri de görüştük. Anlaşma daha önce yapıldı. Eğer dolar üzerinden satış yapmaya kalksak bu mümkün olmayacak. Biz de SWIFT dışında farklı bir yöntem bulduk. Diğer birçok anlaşmada da benzer yolları kullanmaya mecburuz."