Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo, Suudi Arabistan 'daki zirveye katılmak için ülkesinden 24 Ekim 'de ülkesinden ayrıldı. Aradan 1 ay geçmesine rağmen hala Ali Bongo'dan haber alınabilmiş değil.

Afrika Birliği'nden (AU), 24 Ekim'de Suudi Arabistan'daki hastaneye kaldırılan Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun sağlık durumuyla ilgili bazı gelişmelerden endişe duyulduğu belirtilerek, ülkeye bu hafta uzman heyet gönderileceği bildirildi.





Birlikten yapılan yazılı açıklamada, "AU Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Gabon Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumuyla ilgili bazı gelişmelerden endişe duyuyor." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, başkent Libreville'ye gönderilecek heyetin Bongo'nun sağlığı ve ülkedeki siyasi durumla ilgili "bilgi edineceği" kaydedildi.



AKILLARA SUİKAST İDDİASINI GETİRİYOR

Ali Bongo Ondimba, Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın düzenlediği 'Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı'na katılmak için 24 Ekim'de Riyad'a gitmişti. O günden sonra Ondimba'dan bir daha haber alınamadı. Hal böyle olunca da akıllara 'Acaba başkan Ondimba, Cemal Kaşıkçı gibi bir suikasta mı kurban gitti?' sorusu geldi.



Gerek ülkesinden, gerek Afrika Birliği'nden çeşitli açıklamalar yapılsa da günler geçmesine rağmen Ali Bongo'dan net bir haber çıkmaması veya hiçbir şekilde görüntülenmemiş olması, ortadan kaldırıldığı yönündeki iddiaları güçlendiriyor.



HARİRİ DE ESİR ALINMIŞTI

Lübnan Başbakanı Saad Hariri de benzer bir olaya karışmış, Suudi Arabistan tarafından istifaya zorlanıp rehin alınmıştı. Hariri, Suudi Arabistan'dan ancak Fransa'nın devreye girmesiyle 17 gün sonra ülkesine geri dönebilmişti.







CUMHURBAŞKANI'NIN GÖREVİ GEÇİCİ OLARAK YARDIMCISINA VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Bongo'nun sağlık durumunun belirsizliğini koruması nedeniyle geçen hafta Başbakan Emmanuel Issoze Ngondet'in isteğiyle Anayasa Mahkemesi, anayasanın 13. maddesine yaptığı eklemeyle Bongo'nun bazı görevlerini geçici olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Pierre-Claver Maganga Moussavou'ya vermişti.

Bongo'nun görevlerinin bir kısmını geçici olarak üstlenen yardımcısı Moussavou, Başbakan Ngondet'in bildirdiği gündemle toplanacak Bakanlar Kuruluna başkanlık edecek.

Mahkemenin bu kararıyla anayasaya göre cumhurbaşkanının yokluğunda, senato başkanının geçici cumhurbaşkanı göreviyle 30 ile 60 gün arasında cumhurbaşkanı seçimini düzenlemesinin önüne geçilmiş oldu.

BONGO'NUN FELÇ GEÇİRDİĞİ VEYA ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Suudi Arabistan'da düzenlenen "Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı"na katılmak için Riyad'a gittiği 24 Ekim'den bu yana kameralar karşısına çıkmayan Bongo'nun sağlık durumuyla ilgili medyada farklı iddialar yer almıştı.



Uluslararası medya, Bongo'nun felç geçirdiğini veya öldüğünü öne sürmüştü. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ike Ngouoni, Cumhurbaşkanı'nın son aylardaki yoğun programı nedeniyle aşırı halsizlik yüzünden Riyad'da hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı. Ngouoni, ciddi rahatsızlık geçiren Bongo'nun iyileşmeye ve tüm fiziksel yetilerini geri kazanmaya başladığını duyurmuştu.