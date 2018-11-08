  • Dünya
  • 08.11.2018 11:20
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 11:53

Son dakika: ABD'de bara silahlı saldırı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir bara silahlı saldırı düzenlendi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir bara silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi. Saldırı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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