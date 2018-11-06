  • Dünya
  • 06.11.2018 13:09
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 14:00

'den açıklaması

, Rusya'nın, seçimlerine müdahale iddiaları için bazı soyut analizleri dikkate alarak yanıt veremeyeceği, ABD ara seçimlerinin yakından takip edileceğini açıkladı.

Kremlinden ABD açıklaması

Başkanı Donald da Rusya Devlet Başkanı ile Paris'te bir araya gelip gelmeyeceğinin belli olmadığını; ancak, 30 Kasım ile 1 Aralık tarihlerinde Arjantin'de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'nde görüşeceklerini söyledi.

Trump, Salı günü yapılacak seçimler öncesi kampanya için hareket etmeden önce Andrews Hava Üssü'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, "G20 toplantısında görüşeceğiz ve bunun sonrasında da görüşmeler olacaktır. Ancak Paris'te bir görüşme yapıp yapmayacağımızdan emin değilim. Muhtemelen görüşmeyeceğiz" diye konuşmuştu.

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