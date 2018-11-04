  • Dünya
  • 04.11.2018 16:50
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 16:50

'de katliam gibi

'de bir TIR'ın gişede bekleyen araçlara çarpması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şinhua'nın haberine göre, 'in kuzeybatısındaki Lanzhou kentinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir TIR otoyol gişesinde bekleyen araçlara çarptı.

da 15 kişinin öldüğü, 10'u ağır 44 kişinin yaralandığı, 31 aracın hasar gördüğü belirtildi.

Kazayla ilgi soruşturma başlatıldı.

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