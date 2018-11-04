Şinhua'nın haberine göre, Çin'in kuzeybatısındaki Lanzhou kentinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir TIR otoyol gişesinde bekleyen araçlara çarptı.
Kazada 15 kişinin öldüğü, 10'u ağır 44 kişinin yaralandığı, 31 aracın hasar gördüğü belirtildi.
Kazayla ilgi soruşturma başlatıldı.
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