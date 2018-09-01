Donald Trump'ın dünyayı etkileyen açıklamalarını artık önemsemeyen ABD medyası bu kez kızı Ivanka'yı ön plana çıkardı. Ivanka'nın yeme içme sırları ortaya çıkarıldı. Inquisitr adlı internet sitesi üç çocuk sahibi 37 yaşındaki Ivanka'nın her sabah aç karnına limonlu ılık su içtiğini söylerken böylelikle yağ yakışını artırdığı ve tok kaldığını anlattı. Ancak Ivanka'nın gerçek güzellik ve form sırrının ise kahvaltıda yediği taze lor peyniri ile Türk yoğurdu olduğu belirtildi.







Adeta Türk diyeti yapanı Ivanka'nın öğlen yemeklerinde balık ve haşlanmış sebze, akşam yemeğinde ise Meksika usulü et dürüm veya organik sebzelerle hazırlanan pizza yediği kaydedildi.



ORGANİK SEBZELİ PİZZA

Çocuklarıyla beraber akşamları pizza yiyen Ivanka, mutlaka organik sebzelerle hazırlanmış pizzaları tercih ediyor.