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  1. BM'den acı rapor!

Beni arama!

ABD Başkanı bu kez Amerikalı teknoloji şirketi ’ı eleştirdi. Kendisiyle ilgili yapılan ar ama sonuçlarının hileli olduğunu söyledi!

Beni arama!
ABD Başkanı , şimdi de Amerikalı teknoloji şirketi 'ı hedef aldı. Trump, Twitter, "Google'da 'Trump haberleri' araması yapılınca sadece sahte haber medyasının sonuçları gösteriliyor. Yani benim ve diğerleri için hileli, neredeyse bütün haberler kötü. Sahte CNN öne çıkıyor. Cumhuriyetçi/ Muhafazakar medya engelleniyor. Yasa dışı?" dedi. Ayrıca, çıkan sonuçların yüzde 96'sının ulusal ve sol eğilimli medyadan geldiğini iddia eden Trump, "Bu çok tehlikeli. Google ve diğerleri muhafazakarların sesini bastırıyor. Bizim neyi görüp göremeyeceğimizi kontrol ediyorlar. Bu çok ciddi durum, ele alınacaktır!" yorumunu yaptı.

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  • 30 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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