Beni arama!

ABD Başkanı Donald Trump, şimdi de Amerikalı teknoloji şirketi Google'ı hedef aldı. Trump, Twitter, "Google'da 'Trump haberleri' araması yapılınca sadece sahte haber medyasının sonuçları gösteriliyor. Yani benim ve diğerleri için hileli, neredeyse bütün haberler kötü. Sahte CNN öne çıkıyor. Cumhuriyetçi/ Muhafazakar medya engelleniyor. Yasa dışı?" dedi. Ayrıca, çıkan sonuçların yüzde 96'sının ulusal ve sol eğilimli medyadan geldiğini iddia eden Trump, "Bu çok tehlikeli. Google ve diğerleri muhafazakarların sesini bastırıyor. Bizim neyi görüp göremeyeceğimizi kontrol ediyorlar. Bu çok ciddi durum, ele alınacaktır!" yorumunu yaptı.
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ABD Başkanı Donald Trump bu kez Amerikalı teknoloji şirketi Google’ı eleştirdi. Kendisiyle ilgili yapılan ar ama sonuçlarının hileli olduğunu söyledi!
Etiketler: google , donald trump
- 30 Ağustos 2018, Perşembe
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