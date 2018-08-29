Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki turistik Hurgada kentinde iki İngiliz tatilcinin peş peşe hayatını kaybetmesinin ardından tur şirketi Thomas Cook, otelde kalan diğer müşterilerini tahliye etti. Steigenberger Aqua Magic Oteli'nde kalan John ve Susan Cooper çiftinin art arda ölmesi oteldeki yemeklere bağlandı.







BAKTERİ ÜRETİYOR...

İngiliz medyası otelde geçmişte çalışanların sözlerine dayandırdığı haberde "Otelde çıkan yiyecekler yağlı ve sıcak havada dışarıda bekliyor. Kısa sürede bozulup, bakteri üretiyorlar" ifadelerini kullandı. Ölen çiftin kızı Kelly Ormerod ise bu işin peşini bırakmayacağını söyledi. The Sun gazetesi, eski bir çalışanın "Orada kısa bir süre çalıştım. Mutfak tam bir ölüm tuzağı... Daha önce kimsenin ölmemesi büyük bir şanstı. Ancak her gün birçok kişi ishal oluyordu" sözlerine de yer verdi.









Ölen çiftin kızı Kelly Ormerod, oteli dava etti.

