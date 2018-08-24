7 avukatlı Anastasia

Belaruslu model Anastasya Vaşukeviç, Tayland'da fuhuştan tutuklandı. Geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkarıldı. Elinde Rus Oligark Oleg Deripaska'nın seks kasetlerinin olduğunu açıkladı. Deripaska'nın, Trump'ın seçim sorumlusu Paul Manafort ile yakın arkadaş olduğunu anlattı. "ABD'den sığınma istiyorum. Karşılığında Trump'ın seçimlerde Ruslar'la çalıştığını kanıtlarım" ifadesini kullandı.
Bu gelişmeden sonra Vaşukeviç adeta koruma çemberine alındı. Kaldığı cezaevinde güvenlik önlemleri arttırıldı. Avukat sayısı ise gizemli bir şekilde 7'ye çıkarıldı. Avukatların yeni bir savunma hazırladıkları açıklandı.
Bu gelişmeden sonra Vaşukeviç adeta koruma çemberine alındı. Kaldığı cezaevinde güvenlik önlemleri arttırıldı. Avukat sayısı ise gizemli bir şekilde 7'ye çıkarıldı. Avukatların yeni bir savunma hazırladıkları açıklandı.
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