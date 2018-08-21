Rusya-ABD arasında hacker krizi

ABD merkezli birçok uluslu teknoloji şirketi Microsoft Rus hükümetine bağlı bir grup hackerin muhafazakâr olarak bilinen Hudson Enstitüsü ve Uluslararası Cumhuriyet Enstitüsü kurumlarına siber saldırıda bulunduğunu duyurdu. Rus hackerlerin ABD'li iki kurum adına sahte web siteleri kurduğunu belirten şirket, ayrıca aynı hackerların ABD senatosuna aitmiş gibi görünen 3 ayrı site daha tasarladığını bildirdi.



RUSYA'DAN SERT CEVAP

Şirketten konu hakkında detaylı bilgi verilmezken Rus yetkililer Microsoft'un iddialarını reddetti. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Microsoft'u konu hakkında yeterli bilgi vermemekle suçlayarak, şirketin söz konusu bilgisayar korsanlarının kimler olduğunu ve ABD seçim sistemini nasıl etkileyebileceklerini açıklamasını istedi.

Rusya'nın 2016 yılında gerçekleşen ABD Başkanlık Seçimleri'ne müdahale ettiği iddiaları ABD basını ile Donald Trump'ı defalarca karşı karşıya getirmişti. Öte yandan ABD Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein, özel savcı Robert Mueller tarafından yürütülen soruşturma sonucu 12 Rus ajanının siber saldırıda bulunduğunu ama saldırıların seçim sonuçlarını etkilemediğini duyurmuştu.