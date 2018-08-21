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- arasında krizi

teknoloji şirketi , Kasım ayında yapılacak ler öncesi lerin ABD’li siyasi grupları hedef aldığını iddia etti.

Rusya-ABD arasında hacker krizi

merkezli birçok uluslu teknoloji şirketi Rus hükümetine bağlı bir grup in muhafazakâr olarak bilinen Hudson Enstitüsü ve Uluslararası Cumhuriyet Enstitüsü kurumlarına da bulunduğunu duyurdu. lerin ABD'li iki kurum adına sahte web siteleri kurduğunu belirten şirket, ayrıca aynı hackerların ABD senatosuna aitmiş gibi görünen 3 ayrı site daha tasarladığını bildirdi.

RUSYA'DAN SERT CEVAP
Şirketten konu hakkında detaylı bilgi verilmezken Rus yetkililer Microsoft'un iddialarını reddetti. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Microsoft'u konu hakkında yeterli bilgi vermemekle suçlayarak, şirketin söz konusu bilgisayar korsanlarının kimler olduğunu ve ABD sistemini nasıl etkileyebileceklerini açıklamasını istedi.

'nın 2016 yılında gerçekleşen ABD Başkanlık Seçimleri'ne müdahale ettiği iddiaları ABD basını ile 'ı defalarca karşı karşıya getirmişti. Öte yandan ABD Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein, özel savcı Robert Mueller tarafından yürütülen soruşturma sonucu 12 Rus ajanının siber saldırıda bulunduğunu ama saldırıların seçim sonuçlarını etkilemediğini duyurmuştu.

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  • 21 Ağustos 2018, Salı 21:48
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