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'ye Fransız kalmadı

eski Sarkozy, yıllar boyu “’nin ’de yeri yok” açıklamasını yaptı! Ancak bu küstah yoruma kendisi bile dayanamadı! Eşi Carla ve çocuklarıyla birlikte soluğu ’da aldı

Türkiyeye Fransız kalmadı

Hem görevde hem de seçim öncesinde aleyhine kampanya yaptı. "Türkiye'nin Avrupa'da yeri yoktur" ifadesini kullandı. İşte Türkiye'yi 'ye almak istemeyen eski Nicolas Sarkozy, soluğu Türkiye'de aldı. Eşi ve çocuklarıyla birlikte 'a geldi. Demirci Koyu'nda bulunan Amanruya'da kaldı.



35 METRELİK LÜKS YAT
Otel görevlilerinin geniş güvenlik önlemleri altında tatiline devam eden Sarkozy, akşam saatlerinde eşi Carla Bruni ve aile dostları ile tekneye geçmek için bota bindi. Torba açığında demirli bulunan 35 metrelik lüks bir tekneye giden Sarkozy ailesi, gazetecilere yakalanmamak için gözlük ve şapka taktı. Bota binerek tekneye giden Fransa eski cumhurbaşkanının, sonrasında mavi tura çıkacağı öğrenildi.



DOĞAN SAVAŞ

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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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