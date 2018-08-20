Hem görevde hem de seçim öncesinde Türkiye aleyhine kampanya yaptı. "Türkiye'nin Avrupa'da yeri yoktur" ifadesini kullandı. İşte Türkiye'yi AB'ye almak istemeyen Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, soluğu Türkiye'de aldı. Eşi Carla Bruni ve çocuklarıyla birlikte Bodrum'a geldi. Demirci Koyu'nda bulunan Amanruya'da kaldı.







35 METRELİK LÜKS YAT

Otel görevlilerinin geniş güvenlik önlemleri altında tatiline devam eden Sarkozy, akşam saatlerinde eşi Carla Bruni ve aile dostları ile tekneye geçmek için bota bindi. Torba açığında demirli bulunan 35 metrelik lüks bir tekneye giden Sarkozy ailesi, gazetecilere yakalanmamak için gözlük ve şapka taktı. Bota binerek tekneye giden Fransa eski cumhurbaşkanının, sonrasında mavi tura çıkacağı öğrenildi.









DOĞAN SAVAŞ