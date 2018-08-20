Pes food yani

Donald Trump onlarca skandallarına bir yenisini daha ekledi. ABD basınının Beyaz Saray çalışanlarına dayandırdığı haberlere göre Melania Trump başta olmak üzere başkanın yakınındaki isimler Donald Trump'ın az da olsa sağlıklı beslenmesi için harekete geçti.
Trump'ın günde 12 kutu kola içtiği, sağlıklı olan hiçbir bitki çayı, kahve ve hatta su bile tüketmediği belirtilen haberde, başkanın adeta fast food bağımlısı olduğu bildirildi. Hiçbir sebze yemeğini yemeyen ve tamamen etçil beslenen Donald Trump'ı bu alışkanlığından vazgeçiremeyen Melania'nın ise Beyaz Saray'daki görevlilere "Ona mümkün olduğunca az kola ve daha sağlıklı besinler verin" dediği iddia edildi.
Donald Trump son G-20 zirvesinde İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşürken bile kolasını eksik etmemişti.
Trump'ın günde 12 kutu kola içtiği, sağlıklı olan hiçbir bitki çayı, kahve ve hatta su bile tüketmediği belirtilen haberde, başkanın adeta fast food bağımlısı olduğu bildirildi. Hiçbir sebze yemeğini yemeyen ve tamamen etçil beslenen Donald Trump'ı bu alışkanlığından vazgeçiremeyen Melania'nın ise Beyaz Saray'daki görevlilere "Ona mümkün olduğunca az kola ve daha sağlıklı besinler verin" dediği iddia edildi.
Donald Trump son G-20 zirvesinde İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşürken bile kolasını eksik etmemişti.
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