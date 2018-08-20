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Pes food yani

’ın tam bir fast food bağımlısı olduğu ortaya çıktı. çalışanlarının iddiasına göre Başkanı günde 12 kutu kola içiyor

Pes food yani
Donald Trump onlarca skandallarına bir yenisini daha ekledi. basınının çalışanlarına dayandırdığı haberlere göre Melania Trump başta olmak üzere başkanın yakınındaki isimler 'ın az da olsa sağlıklı beslenmesi için harekete geçti.



Trump'ın günde 12 kutu kola içtiği, sağlıklı olan hiçbir bitki çayı, kahve ve hatta su bile tüketmediği belirtilen haberde, başkanın adeta fast food bağımlısı olduğu bildirildi. Hiçbir sebze yemeğini yemeyen ve tamamen etçil beslenen Donald Trump'ı bu alışkanlığından vazgeçiremeyen Melania'nın ise Beyaz Saray'daki görevlilere "Ona mümkün olduğunca az kola ve daha sağlıklı besinler verin" dediği iddia edildi.




Donald Trump son G-20 zirvesinde İngiltere Başbakanı ile görüşürken bile kolasını eksik etmemişti.
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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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