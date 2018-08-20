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'Özil'eştiri!

, Başkan Erdoğan’la fotoğraf çektirdiği için lara uğradı. Nazi ruhuna karşı Alman ’nı bıraktı. Ünlü futbolcuyu adeta linç eden Başkanı , günah çıkardı. “Hatalıyım. Onu hayal kırıklığına uğrattığımız için üzgünüm” açıklamasını yaptı.

Özileştiri!

Dünyaca ünlü futbolcu , vatan için kariyerini bir kenara bıraktı. Başkan 'la fotoğraf çektirdiği için linç edilen Özil, faşistlere tokadı attı. Özil, Alman 'nı bıraktığını açıkladı. Bu karar sonrası Nazi ruhlu Almanlar, Mesut'a yönelik adeta linç kampanyası başlattı. Onlar arasında Alman Futbol Federasyonu Başkanı de vardı. Grindel "Mesut taraftarı hayal kırıklığına uğrattı. Kendi çıkarı için de kamuoyu önünde açıklama yapması gerektiği benim için açıktır" ifadesini kullandı. İşte Mesut'u hedef tahtasına koyan Grindel bu kez geri atım attı. Adeta günah çıkardı.

'HATALI DAVRANDIM'
Almanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Bild'e konuşan Grindel, söz konusu olayda hatalı davrandığını açıkladı. Grindel açıklamasında, "Mesut'a yöneltilen lar konusunda daha açık bir pozisyon almalı ve kendimi Özil'in önüne atmalıydım" ifadesini kullandı.

Özil'e yöneltilen ırkçı saldırıların kabul edilemez olduğunu da ifade eden Grindel, olarak onu hayal kırıklığına uğrattıkları için üzgün olduğunu vurguladı.




Mesut'un milli takımı bırakması sonrası sadece kendisi değil nişanlısı Amine Gülşe de ırkçı hakaretlere uğradı.

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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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