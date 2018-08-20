'Özil'eştiri!

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, vatan için kariyerini bir kenara bıraktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirdiği için linç edilen Özil, faşistlere tokadı attı. Özil, Alman Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı. Bu karar sonrası Nazi ruhlu Almanlar, Mesut'a yönelik adeta linç kampanyası başlattı. Onlar arasında Alman Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel de vardı. Grindel "Mesut taraftarı hayal kırıklığına uğrattı. Kendi çıkarı için de kamuoyu önünde açıklama yapması gerektiği benim için açıktır" ifadesini kullandı. İşte Mesut'u hedef tahtasına koyan Grindel bu kez geri atım attı. Adeta günah çıkardı.



'HATALI DAVRANDIM'

Almanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Bild'e konuşan Grindel, söz konusu olayda hatalı davrandığını açıkladı. Grindel açıklamasında, "Mesut'a yöneltilen ırkçı saldırılar konusunda daha açık bir pozisyon almalı ve kendimi Özil'in önüne atmalıydım" ifadesini kullandı.





Özil'e yöneltilen ırkçı saldırıların kabul edilemez olduğunu da ifade eden Grindel, Almanya Futbol Federasyonu olarak onu hayal kırıklığına uğrattıkları için üzgün olduğunu vurguladı.









Mesut'un milli takımı bırakması sonrası sadece kendisi değil nişanlısı Amine Gülşe de ırkçı hakaretlere uğradı.

