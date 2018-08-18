ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı bir kitap yazdı. 48 yaşındaki Melania Trump'ın eşinden boşanmak için gün saydığını yazdı. "Melania, Donald Trump'ın görev süresi dolduğunda ondan ayrılacak" iddiasında bulundu. ABD medyasında yer alan bir haberde ise boşanma durumunda Donald Trump'ın çılgınlıkta sınır tanımayacağı iddia edildi.
Slovenya doğumlu eşine 2000 yılında sıradışı yetenekli kişilerin aldığı 'Einstein vizesi' verilen ABD Başkanı'nın boşanma durumunda Melania'nın vatandaşlıktan atacağı belirtildi. Metro isimli gazete, Melania'nın kendisinden boşanması durumunda da Donald Trump'ın eşine verilen vizenin haksız olduğunu savunacağını ve önce vizenin iptal edileceğini ardından da Melania'nın sınır dışı edileceğini iddia etti.
Donald Trump'ın eski danışmanı Omarosa Newman, ABD Başkanı'nı anlattığı "Dengesiz" isimli kitapta "Melania Trump, giydiği kıyafetlere eşini cezalandırıyor" iddiasında bulunmuştu.
Slovenya doğumlu eşine 2000 yılında sıradışı yetenekli kişilerin aldığı 'Einstein vizesi' verilen ABD Başkanı'nın boşanma durumunda Melania'nın vatandaşlıktan atacağı belirtildi. Metro isimli gazete, Melania'nın kendisinden boşanması durumunda da Donald Trump'ın eşine verilen vizenin haksız olduğunu savunacağını ve önce vizenin iptal edileceğini ardından da Melania'nın sınır dışı edileceğini iddia etti.
Donald Trump'ın eski danışmanı Omarosa Newman, ABD Başkanı'nı anlattığı "Dengesiz" isimli kitapta "Melania Trump, giydiği kıyafetlere eşini cezalandırıyor" iddiasında bulunmuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.