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Sınır dışı

medyasında yer alan “Melania, Başkan Trump’tan ayrılmak için gün sayıyor” iddiasına yeni bir yorum geldi: Melania boşanırsa Trump onu sınır dışı eder

Sınır dışı
ABD Başkanı 'ın eski danışmanı bir kitap yazdı. 48 yaşındaki 'ın eşinden boşanmak için gün saydığını yazdı. "Melania, Donald Trump'ın görev süresi dolduğunda ondan ayrılacak" iddiasında bulundu. medyasında yer alan bir haberde ise boşanma durumunda Donald Trump'ın çılgınlıkta sınır tanımayacağı iddia edildi.

Slovenya doğumlu eşine 2000 yılında sıradışı yetenekli kişilerin aldığı 'Einstein si' verilen ABD Başkanı'nın boşanma durumunda Melania'nın vatandaşlıktan atacağı belirtildi. isimli gazete, Melania'nın kendisinden boşanması durumunda da Donald Trump'ın eşine verilen vizenin haksız olduğunu savunacağını ve önce vizenin iptal edileceğini ardından da Melania'nın sınır dışı edileceğini iddia etti.



Donald Trump'ın eski danışmanı Omarosa Newman, ABD Başkanı'nı anlattığı "Dengesiz" isimli kitapta "Melania Trump, giydiği kıyafetlere eşini cezalandırıyor" iddiasında bulunmuştu.
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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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