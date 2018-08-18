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Kraliçe şokta

Kraliçe şokta
İngiltere'de dün meydana gelen trafik sı Buckingham'a ulaştı. Kraliçesi'nin 35 yıllık doktoru Peter Fisher (67), "İşe Bisikletle Gel Günü"nde işine bisikletle giderken kamyon çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kraliçe'nin 3 resmi hekiminden biri olan Fisher'in ölümü şok etkisi yarattı. İngiliz hekimler "Sadece değil İngiltere dünya çapında bir hekimi kaybetti" ifadesini kullandı. Öte yandan kazaya neden olan sürücü tutuklandı. Bir grup İngiliz ise bisikletçileri kamyonlardan koruyan önlemlerin arttırılması için eylem yaptı.
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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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