Meghan Markle, Prens Harry ile evlenerek tüm dünyanın gündemine girerken ABD'li oyuncu hakkında hamilelik iddiaları da ortaya atıldı. Harry önceki gün, Meghan ile ilk buluştuğu ülke olan Botswana'ya yalnız başına gidince İngiliz medyası "Kraliyet kuralları gereği hamile bir kadın gebeliğin ilk 6 haftasında yolculuk yapamaz. Meghan, Botswana'ya gitmediğine göre hamile" yorumunu yaptı. Bu iddialar yine medyada şu ifadelerle yalanlandı: "Prens Harry ve Meghan 20-27 Ekim'de Invictus Oyunları için Avustralya, Fiji, Tonga ve Yeni Zelanda'ya gidecek. Meghan hamile olursa bu ziyareti yapamazlar. Onun için çift, çocuk hayallerini Ekim'den sonraya bırakıyor."
İngiliz’in derdi Meghan’ın bebeği
Prens Harry yalnız başına Botswana’ya gitti. İngilizler bombayı patlattı: Meghan hamile olduğu için bu ziyarete katılmadı
Etiketler: Prens Harry , Yeni Zelanda , Avustralya
- 12 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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