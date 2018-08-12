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İngiliz’in derdi Meghan’ın bebeği

yalnız başına Botswana’ya gitti. İngilizler bombayı patlattı: Meghan hamile olduğu için bu ziyarete katılmadı

İngiliz’in derdi Meghan’ın bebeği
Meghan Markle, ile evlenerek tüm dünyanın gündemine girerken ABD'li oyuncu hakkında hamilelik iddiaları da ortaya atıldı. Harry önceki gün, Meghan ile ilk buluştuğu ülke olan Botswana'ya yalnız başına gidince İngiliz medyası "Kraliyet kuralları gereği hamile bir kadın gebeliğin ilk 6 haftasında yolculuk yapamaz. Meghan, Botswana'ya gitmediğine göre hamile" yorumunu yaptı. Bu iddialar yine medyada şu ifadelerle yalanlandı: "Prens Harry ve Meghan 20-27 Ekim'de Invictus Oyunları için , Fiji, Tonga ve 'ya gidecek. Meghan hamile olursa bu ziyareti yapamazlar. Onun için çift, çocuk hayallerini Ekim'den sonraya bırakıyor."
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